Japon-Sénégal : Me Wade, supporter de choc des "Lions" Me Abdoulaye Wade n'a rien raté du match du Sénégal contre le Japon. Il a même partagé une image sur les réseaux sociaux, où il arbore le maillot de l'équipe nationale, suivant attentivement les "Lions" en découdre avec les Samouraïs. "Les Lions ont rugi et le peuple tout entier avec eux ! À l'heure d'un grand défi, à notre équipe nationale bâtie à l'image de notre nation noble et fière, je dis encore et encore "En avant toutes ! Allez les Lions!"", a-t-il publié sur son compte Facebook officiel.

Auteur: Youssouf SANÉ - Seneweb.com

