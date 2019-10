Accueil Envoyer Partager sur facebook Japon : un diamant de 1,6 million d'euros dérobé Rédigé par Ngaty Ndoye le 25 Octobre 2019 à 15:53 Selon l'AFP, le mystère plane toujours ce vendredi concernant le vol d'un diamant de 50 carats porté disparu depuis hier soir, au Japon. Ce diamant été dérobé à Yokohama, à l'occasion d'un salon de joaillerie. Ce bijou précieux est d'ailleurs estimé à 200 millions de yens.

Mais que s'est-il passé à Yokohama ? Comment on s'en est réellement pris pour que personne ne se rende compte de ce qui était en train de se passer ? Les questions restent nombreuses ce vendredi 25 octobre, alors que la police japonaise est toujours à la recherche d'un diamant de 50 carats d'une valeur de 1,6 million d'euros.



"Nous pensons qu'il a été pris dans la vitrine où il était exposé ", a expliqué un porte-parole des forces de l'ordre à l'Agence France-Presse.D'après notre source, cette pièce rare était présentée au cours d'un salon commercial dans le centre d'exposition Pacifico à Yokohama, en banlieue de Tokyo.



D'après la chaîne publique NHK, le vol a été constaté en fin de journée jeudi par un employé qui a également remarqué que la vitrine n'était pas fermée. Une heure plus tôt, le joyau était encore là, d'après les médias. Ce diamant est la propriété d'une société japonaise. Il semble par ailleurs être la seule pièce dérobée durant le salon qui n'a pas pour autant été suspendu.



