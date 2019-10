Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "Je couche avec mon beau-père. Mon mari..." Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2019 à 11:51 | | 0 commentaire(s)| J'ai 26 ans, je suis mariée depuis 8 ans. Mon mari vit aux USA et il doit venir au Magal dans quelques jours. Mais j'ai un gros souci. Au fait, je couche avec mon beau-père. Il n'est pas très vieux et prend soin de lui. En plus, il ressemble trop à mon mari et il prend soin de moi comme si j'étais sa jeune épouse. "Motakh namou ma dara" (C'est pourquoi, je suis à l'abri du besoin).

Au début ça m'a choquée, mais avec le temps c'est moi même qui lui envoyait des messages pour lui dire de me rejoindre. Parfois on fait dormir ma belle-mère d'abord pour qu'on puisse passer la nuit ensemble. Ils ont que deux enfants, mon mari et sa sœur qui vit au Canada.



Maintenant je ne ressens rien pour mon mari. Mon plus gros souci, c'est que je suis tombée enceinte de quelques semaines. Et mon beau-père m'a conseillé d'attendre que mon mari retourne aux USA pour lui annoncer la grossesse. Comme ça, il va croire qu'il est le père de l'enfant. Mais j'ai peur que les gens découvrent ma grossesse avant que mon mari ne rentre.



Aidez moi. Je sais que je ne suis pas la meilleure des épouses. je m'attends pas des insultes, faîtes comme si j'étais votre sœur. Je me suis mariée très jeune. Et Je n'ai jamais eu de petit-ami. Je ne connais que mon beau-père



