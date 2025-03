« Je me bats pour mon peuple, avant tout », Assane Diao Rédigé par leral.net le Lundi 17 Mars 2025 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

À son arrivée au Sénégal pour sa première sélection avec les "Lions", Assane Diao n'a pas dissimulé son émotion en descendant de l'avion à l'AIBD. L'ailier de Como, qui a grandi en Espagne, a pris une décision importante en rejoignant l'équipe nationale sénégalaise. « Je suis ravi d'être ici. Ma famille est très fière, et c'est aussi mon cas. Nous continuons à travailler sans relâche et à avancer, c'est ce qui compte le plus. Je suis convaincu que c'est la meilleure décision pour moi et mes proches, c'est pourquoi nous avons fait ce choix. Tout le monde ici souhaitait que je sois là, que je me batte pour mon peuple. Et je suis fier de pouvoir le faire », a déclaré le joueur du club de Como en Italie.



Source : https://atlanticactu.com/je-me-bats-pour-mon-peupl...

