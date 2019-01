Je ne suis pas heureux dans mon couple, que faire ?

Bien que cela puisse être difficile à accepter, si vous n'êtes plus heureux dans votre relation, vous devriez vous poser une série de questions pour voir si cela vaut la peine de continuer ainsi.



Souvent, nous nous plaignons en répétant « je ne suis pas heureux dans mon couple » alors qu’en réalité, nous devrions analyser ce que nous faisons de mal dans la relation. Nous avons peut-être oublié le fait qu’être en couple, cela demande du travail. Et bien que l’amour pur et simple puisse servir à le faire avancer, il faut aussi faire preuve d’importants efforts et de désirs.



Le malheur nous harcèle parfois dans nos relations amoureuses, mais au lieu de se lamenter ou de commencer à paniquer, il est nécessaire de prendre le temps d’y réfléchir pour voir ce qu’il se passe réellement.



Les raisons pour lesquelles je ne suis pas bien dans mon couple



Il y a plusieurs raisons qui font que vous ne vous sentez pas bien avec votre partenaire. Peut-être un manque de passion, une infidélité ou une discussion qui manquait de respect. Cependant, il y a certaines causes auxquelles nous ne prêtons pas attention, peut-être parce qu’elles sont plus profondes et nécessitent une analyse plus complète.



Regardons certaines de ces causes.

1. Vous avez du mal à accepter le fait que vous ressentez de la rancœur Si votre partenaire a été infidèle, peut-être lui avez-vous pardonné. Cependant, à l’intérieur, vous vous trompez vous-même. Vous ne lui avez pas pardonné complètement. Vous ressentez de la rancœur. C’est peut-être une des raisons qui font que vous n’êtes pas bien dans votre couple, et la façon de résoudre ce problème est d’accepter ce que vous ressentez. Vous êtes fâchés ? Vous ressentez de la rancune ? Il vaut mieux accepter ce que vous ressentez.



2. Il vous est difficile de reconnaître que vous ne gérez pas bien les conflits Dans chaque relation, il existe des différences qui donnent lieu à des disputes et des conflits. Cependant, cela ne devrait pas poser de problèmes, tant que vous ne savez pas comment les gérer correctement. Ecoutez-vous l’autre personne ? Voulez-vous toujours avoir raison ? Remettez-vous le passé en cause ?



Tout autant de raisons possibles pour lesquelles vous n’êtes pas heureux. Il est important d’apprendre à ne pas être autoritaire dans ses relations. Il faut accepter l’autre à tout moment lorsque nous donnons notre opinion ou négocions un sujet. L’essentiel est qu’à la fin, un accord soit conclu dans lequel chacune des parties puisse être satisfaite de la solution.



De plus, un conflit ne devrait jamais être repoussé à un autre moment. Il faut le résoudre le plus tôt possible, sans le remettre à plus tard. De cette façon, il disparaîtra et la relation sera renforcée.



3. La passion a disparu Bien que, parfois, nous accordions que peu d’importance au sexe, cela influence le bien-être de chaque relation. Cependant, parfois, il disparaît et nous ne savons pas très bien pourquoi. Nous devrions revoir la communication avec notre partenaire. Est-ce que nous exprimons ce que nous voulons ? Sommes-nous capables d’apprécier les relations ou considérons-les-nous comme une obligation ?



Prenons-nous du temps pour elles ou mettons-nous d’autres priorités en avant ? La passion se cultive. Arrêter de se toucher, de se donner de l’affection, commencer à ne plus s’envoyer de signes peut faire diminuer la passion. Si vous ne savez pas comment résoudre ce problème par vous-même, il est positif de suivre une thérapie sexuelle, ou bien une thérapie de couple. Cela vous aidera beaucoup.



4. Vous n’acceptez pas que tout soit terminé Quand vous n’êtes pas heureux avec votre partenaire, et ce depuis plusieurs années, il est possible que vous niez avoir besoin d’une pause. Cependant, cela peut vous mener à rester avec quelqu’un que vous n’aimez plus et peut conclure à l’infidélité.



Parfois, nous manquons de courage pour dire « j’arrête ici » et mettre un terme à une relation où l’amour s’est fané et où nous ne sommes plus heureux l’un avec l’autre. Cependant, il est préférable d’être sincère et honnête plutôt que d’agir de façon inconsciente et mener à une fin catastrophique qui blessera tout le monde.



En outre, quand on n’est plus à l’aise dans une relation, il est important d’analyser si cela peut être résolu ou s’il faut arrêter. Pour cela, il est nécessaire de laisser de côté l’auto-tromperie et d’être honnête avec soi et l’autre personne. Une relation devrait rendre heureuses les deux personnes. Si ce n’est pas le cas, il faut résoudre ça au plus vite, non ?











