"Je ne veux ni poste ni salaire. Je n'ai aucun compte monétisé, je ne gagne aucun franc des..."

« Je ne veux ni poste ni salaire. Je n’attends aucun profit de mon engagement, si ce n’est la victoire de la vérité face au mensonge. »



Je n’ai aucun compte monétisé, je ne gagne aucun franc des sorties que je fais. Je ne reçois ni transport ni chèques venant de qui que ce soit. Cela fait 14 ans au devant de la scène je tiens le même discoure et mené le même combat.



Si aujourd’hui je plaide pour le Président Ousmane Sonko c’est parce qu’il incarne toutes les valeurs que j’attendais d’un Leader politique. Toute ma richesse c’est ma foi et ma dignité. J’ai longtemps souffert des injustices du passé , des assassinats, des guerres civiles crées de toutes pièces des rebelles armés avec des fausses causes qui cachaient la stratégie du diviser pour mieux régner, des présidents choisi pour nous mais qui roulent pour nos oppresseurs en leurs octroyant toutes nos richesses et en assassinant tous ceux qui s’y opposer



Toutes ces choses que les colons et les puissances étrangères ont fait subir a mon peuple grâce a leurs complices a la peau noir mais traitres a l’intérieur rien qu’en y pensant rien en lisant les livres d’histoire ou en suivant les documentaires non falsifié j’en souffre toujours d’ailleurs.



Donc si je vois quelqu’un qui débarque avec cette même souffrance cette même dignité et cette même envie de rendre l’Afrique meilleure de donner de l’espoir aux enfants du continent c’est non seulement pour moi un devoir de le soutenir mais également un honneur de faire partir de ceux qui restent debout avec lui face a cette mafia ce système corrompu et ses traitres de la République qui ont ligoté et vendu leurs frères et sœurs Africains.



Nous avons longtemps assisté a une manière de faire de la politique qui n’était rien d’autre que de s’organiser en bande de malfaiteurs bien structurés qui pillent qui détournent et qui s’enrichissent sans gêne ni honte sur le dos du bas peuple.



Nous avons vu beaucoup qui avaient la possibilité et les moyens de les dénoncer ou les stopper mais qui ont préféré se taire ou même profiter de ce système d’esclavagisme moderne pour eux même s’enrichir a leur tour. Un moment donné il s’agit de prendre ses responsabilités de venir peser sur la balance du coté des vrais Patriotes qui souhaitent que tout cela cesse.



Que tous les Sénégalais puissent avoir les mêmes chances. Qu’être politiciens ne soit pas synonyme de s’enrichir illicitement et rapidement, que ceux qui dirigent aient un vrais comportement d’homme d’état avec de l’éthique et le vrais sens du Patriotisme."



Mor Talla Guèye alias NitDoff