"Je sais pouvoir compter sur vous": le message d'Emmanuel Macron aux armées

Dans un contexte de guerre en Ukraine menée par la Russie, Emmanuel Macron a envoyé un message aux armées françaises. Il explique que cette offensive est "la plus grave et la plus désinhibée des manifestations de puissance du régime russe depuis la fin de l'URSS.



Cependant, dans ce contexte, la présidence française ne compte pas envoyer de soldats pour défendre l'Ukraine face à la Russie. "Vos vertus de discipline intellectuelle et de force morale nourrissent, aujourd'hui comme hier, une posture de maîtrise qui fait honneur à notre pays", déclare le président de la République sur BFM TV.



"Je sais pouvoir compter sur vous pour faire preuve, dans l'exécution de vos missions, d'une grande vigilance et de la retenue nécessaire lors des possibles interférences", exprime le chef de l'État.

PartagerTwitter

Source : https://www.exclusif.net/Je-sais-pouvoir-compter-s...