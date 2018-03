"Je suis indigné par ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays" ( par Boubacar Sambe)

Les enfants sont volés, mutinés, tués sous le silence de mon cher Etat.

C'est avec désolation que j'ai appris ce qui est arrivé à notre cher neveu le petit Serigne Fallou Diop qui a été retrouvé mort.



Oú va le Sénégal si nos enfants ne sont pas protégés ?



L'irresponsabilité des parents laissant leurs progénitures dans les rues est à dénoncer avec leurs fameux phrase nationale "Démeléne Fowi si mbéd bi, da guéne bari thiow" sans se soucier de la sécurité des enfants.



Le silence radical de l'Etat sur ce fait, plus particuliérement le ministre de la Petite enfance ainsi que les organismes internationaux, est à dénoncer.



La conférence de presse du directeur de la Sûreté nationale ne nous rassure en rien.



Aujourd'hui, la situation est tellement alarmante que le Président de la République, lui-même, devait se prononcer sur ce sujet pour rassurer les parents, leur montrer que c'est lui le Père de la nation et le chef suprême des armées. Mais, rien, nada.

Le Ministre de l'interieur n'est préoccupé qu'à faire réelire son candidat à l'élection présidentielle au 1er tour.



Pour que ça cesse, je demande aux députés de faire une proposition de LOI SPÉCIALE pour faire condamner tout individu qui vole une personne, à une peine d'emprisonnemnt soit de 20ans de travaux forcés au minimum ou à perpétuité ou même une peine de mort.



Mais aussi de mobiliser les Agents de Sécurité de Proximité dans les quartiers, pour qu'ils assurent la sécurité des personnes et de leurs biens, au lieu de les envoyer dans les mairies ou de régler des circulations.



Trop, c'est trop. Diouk Jotna













Boubacar Sambe

