Jean-Baptiste Soulard réédite l'album Le Silence et l'Eau (Le Renouveau)
Samedi 28 Novembre 2020

"Ce disque, c'est une Ode à la décroissance. C’est un appel à partir à la rencontre du monde sauvage autant que de soi-même. Le texte est en français, limpide direct, simple. Il commencera par une injonction, e...





Le guitariste Jean-Baptiste Soulard ressort le 27 novembre 2020 son concept album Le Silence et l'eau, inspiré par le livre de Sylvain Tesson : Dans les Forêts de Sibérie. Le disque ressort accompagné de trois inédits, et deux nouveaux invités : Erik Truffaz et Emily Loizeau.

