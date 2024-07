Jean Baptiste Tine « Ma circulaire s’adressait aux autorités administratives » Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2024 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

Déguerpissement Jean Baptiste Tine/ Ministre de l’intérieur/ Maire Jean Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a clarifié la controverse entourant la circulaire qu’il a émise pour les opérations de déguerpissement. Lors d’une réunion hier, mardi 02 juillet, avec les représentants des riverains de Colobane et les délégués des commerçants à la Primature, le ministre a déclaré : « C’est la première fois que je vois un maire prétendre avoir reçu une circulaire directement de moi pour ordonner… Le ministre de l’Intérieur ne donne pas d’ordres aux maires. Les responsabilités sont déconcentrées et décentralisées. Ma circulaire était destinée aux autorités administratives. Y a-t-il eu des problèmes similaires à Rufisque ? La directive était bien cadrée. Je pense que d’autres problèmes se posent à Colobane et tout le monde s’est concentré sur celui-ci… »



