Jean Marie, expert camerounais: "Sans la sécurité, on ne peut parler de développement et..." Rédigé par leral.net le Lundi 4 Avril 2022 à 20:21 | | 0 commentaire(s)| L'expert camerounais, Jean Marie, se félicite encore une fois du discours" condensé du Chef de l'Etat, axé sur la sécurité. Sans la sécurité, on ne peut parler de développement. Regardez nos frères du côté de l'Ukraine, c'est l'instabilité depuis", a-t-il déploré. Il a, par ailleurs, encensé les enfants qui ont battu le macadam avec énergie.



Accueil Envoyer à un ami Partager