Jean Meissa Diop sur l'affaire du Capitaine Dieye: «Il n'est ni pertinent ni clairvoyant d'encourager son geste...» Le journaliste, Jean Meissa Diop a aussi donné son avis sur l'arrestation du Capitaine Dieye. A en croire M. Diop, dans l'affaire du capitaine Mamadou Dièye, "j'estime que l'armée est dans son bon droit de le mettre aux arrêts, car considérant que Dièye, tant que sa démission ne sera pas acceptée, est toujours un militaire tenu par le devoir et l'obligation de réserve. "



Au lendemain de l'arrestation du Capitaine, plusieurs Sénégalais ont dénoncé cette action de la gendarmerie. Pour le journaliste, "Il n'est ni pertinent ni clairvoyant d'encourager son geste. Ce n'est pas parce qu'on est opposé au régime Apr qu'on doive applaudir à la désertion d'un militaire.Ceux qui s'en félicitent, pourraient un jour, se retrouver devant ou des cas où même pires, que des Mamadou Dièye. Plaidons pour la République "a t-il dénoncé sur page facebook parcourue par exclusif.net.



Selon nos dernière informations, Le capitaine Mamadou Dièye, considéré comme "déserteur" de l’Armée, a été "remis à la brigade prévôtale".



Pour rappel le capitaine Dièye a été arrêté vendredi. C'était au lendemain d'un entretien paru dans Dakar Times et dans lequel il livre les raisons de sa démission, annonce son entrée en politique, promet de faire tomber Macky Sall lors de la présidentielle de 2019 et menace de faire des déballages sur l'Armée.



