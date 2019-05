Jean-Paul Dias: « L'arrêté Ousmane Ngom est illégal, anti-démocratique et liberticide» Jean-Paul Dias estime que l'arrêté Ousmane Ngom viole la Constitution, en limitant le droit à la manifestation. Invité de l’émission "Objection" de Sud Fm, ce dimanche, le leader du BCG a déclaré que « cet arrêté est illégal, depuis toujours. Je ne comprends pas pourquoi le juge a pris un an pour statuer. »

Et de poursuivre, « il faut mettre fin à cet arrêté qui est illégal, anti-démocratique et liberticide parce que cela veut dire que sur une partie du territoire, on ne peut pas manifester. Aux États-Unis, on manifeste jusque devant les grilles de la Maison-Blanche ».



La Cour suprême a annulé l'arrêté du préfet de Dakar interdisant le sit-in du Pds prévu le 4 septembre devant les locaux du ministère de l'Intérieur. Ce qui a fait croire à certains à l’annulation de l'arrêté Ousmane Ngom. La Cour suprême a sorti un communiqué pour dire que l’arrêté n'a jamais été annulé.

