Jeff Bezos : J’ai réussi parce que j’ai gagné beaucoup de loteries

Jeff Bezos est la troisième personne la plus riche du monde, valant aujourd’hui plus de 135 milliards $, selon le classement Forbes.



Il a réussi à transformer Amazon.com en un géant du commerce électronique, avec une capitalisation boursière actuelle qui dépasse 1 000 milliards $. Il a fallu beaucoup de travail et d’ingéniosité, mais il faut aussi autre chose pour réussir, selon Bezos: la chance.



« Je me sens très fortement que j’ai gagné beaucoup de loteries », a déclaré le fondateur d’Amazon lors d’un Forum sur le leadership en 2018.



« Amazon est l’une des loteries que j’ai gagnées. Une autre? Avoir un excellent système de soutien. » – Jeff Bezos





Les parents de Jeff, Jackie et Mike Bezos, ont cru en leur fils. Ils ont investi environ 250 000 $ dans Amazon en 1995.



« Si vous n’obtenez pas ce genre de soutien d’une manière ou d’une autre – cela ne doit pas être vos parents, parfois les gens ont de la chance et c’est le grand-parent, ou un ami, ou un ami de la famille, ou un enseignant. Mais vous en avez besoin. Quelqu’un doit entrer dans votre vie. » – Jeff Bezos



Bezos n’est pas le seul milliardaire à reconnaître le rôle de la chance dans le succès.



Mark Zuckerberg a déjà dit que le soutien financier et autre de sa famille était une grande partie de ce qui lui avait permis de fonder Facebook.



