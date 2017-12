Jérusalem, ville sainte des Musulmans, Chrétiens et Juifs de Salomon à Mohammed (documentaire) Le mont Moriah ou mont du Temple. Il y a 3 000 ans, c'est là qu'il y avait temple de Salomon qui abritait, selon la bible, l'arche d'alliance et les tables de la loi.

- Le Saint-Sépulcre par les Chrétiens car c'est là que se serait fait crucifier le Christ et c'est là que se trouverait son tombeau.

- Mais ce mont, qui se situe dans la vieille ville, est aussi appelé Esplanade des mosquées car ce sont les musulmans qui ont édifié au VIIe siècle les mosquées Al-Aqsâ et le Dôme du Rocher. C'est de cet endroit précis que le prophète Mahomet se serait envolé vers dieu sur un cheval ailé ce qui fait de Jérusalem le troisième lieu saint de l'Islam. Voilà donc pourquoi Jérusalem est une ville trois fois sainte.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Décembre 2017 à 14:32



