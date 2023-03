Jeune homme étranglé après une partie de Fifa : Six ans de prison pour le meurtrier Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2023 à 21:27 | | 0 commentaire(s)| Un homme a été condamné jeudi 16 mars 2023 par la Cour d’Assises de La Marne à six ans de prison. Il avait étranglé un jeune de 19 ans lors d’une partie de jeu vidéo en mai 2017, à Reims. Le corps de la victime avait été découvert dans la rue.

Un homme d’une vingtaine d’années a été reconnu coupable jeudi 16 mars 2023, de « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner » par la cour d’assises de La Marne, indique France 3 Grand-Est . À l’époque étudiant, il avait étranglé un jeune de 19 ans prénommé Mehdi durant une partie de jeu vidéo en mai 2017, à Reims. Devenu consultant financier en région parisienne, il avait été placé en détention provisoire puis placé sous contrôle judiciaire. L’homme originaire du Mali, connu de la justice, a été condamné à six ans de prison après quatre jours de procès.



Son corps abandonné dans la rue



Deux autres hommes et une femme étaient jugés au cours de ce procès, pour « non-assistance à personne en danger » et « modification de scène de crime ». L’un d’eux avait invité la victime à la soirée après lui avoir acheté 10 € de cannabis, raconte L’Union .



Lors de cette soirée, la victime avait parié 10 € sur une partie de Fifa mais avait perdu. Elle avait voulu récupérer son argent, selon le meurtrier. Énervée, elle avait frappé le principal accusé avant d’être étranglée. Son corps avait été retrouvé dans la rue. Il présentait des traces de sang et un hématome au visage. Des photos du jeune homme sans vie gisant sur le trottoir ont été diffusées à l’ouverture des débats lundi 13 mars 2023.











S ouest-france.fr



