Jeunes mariés, Dieyna Baldé et Bril, honorés et conseillés par Ousmane Sonko

XALIMANEWS- Dans le cadre de la campagne pour les élections législatives, Ousmane Sonko, tête de liste de Pastef, a organisé un grand meeting ce samedi à Kolda. Au cours de l’événement, la chanteuse Dieyna Baldé est montée sur scène pour dédier des chansons à Sonko et Diomaye. Après sa performance, elle est allée saluer Sonko […] XALIMANEWS- Dans le cadre de la campagne pour les élections législatives, Ousmane Sonko, tête de liste de Pastef, a organisé un grand meeting ce samedi à Kolda. Au cours de l’événement, la chanteuse Dieyna Baldé est montée sur scène pour dédier des chansons à Sonko et Diomaye. Après sa performance, elle est allée saluer Sonko sur la tribune, où il lui a prodigué des conseils pour son récent mariage avec Bril. Ce dernier les a rejoints peu après pour échanger également avec Sonko, qui leur a adressé des conseils bienveillants. Bien que le contenu de ces échanges demeure confidentiel, il est clair que Sonko leur a transmis ses meilleurs vœux pour leur union. Pour rappel, Dieyna et Bril se sont mariés il y a moins d’un mois.



