Joal Fadiouth : Pose de la première pierre de l'aire de transformation de Tann par le Ministre Oumar Guèye

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar Gueye, a présidé, le samedi 22 décembre, à la pose de la première pierre de l'aire de transformation moderne de Tann à Joal Fadiouth, en présence du Ministre des Mines et de la Géologie, Aissatou Sophie Gladima Siby, du Directeur général du COSEC, Mamadou Dionne, du gouverneur de la région de Thies, du préfet du département, de ses collaborateurs, des autorités administratives, des élus locaux, des acteurs de la pêche et des femmes transformatrices.



Sur instruction du Président Macky Sall et avec l’appui du COSEC, le Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime va mettre sur pied ce futur bijou d’un coût de 555 millions de FCFA.



Ce projet d’aménagement du site de transformation moderne va participer à bien des égards à l’amélioration des conditions de travail des femmes, au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, à la valorisation accrue des produits de la pêche en vue de booster l'émergence dans cette zone.



Devant une foule nombreuse, le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime a énuméré les différentes composantes de la future aire de transformation de Tann qui comportera notamment d’un bloc administratif avec des locaux pour les CLPA, un bureau pour le service des pêches, une garderie d’enfants, une infirmerie, deux salles polyvalentes, un bloc sanitaire homme et femme, une aire de réception, des hangars équipés de fours FTT de nouvelle génération qui n’enfume pas, des aires de décorticage, une aire de séchage, une aire d’emballage, de conditionnement et de stockage, des aires de repos et un parking pour les camions.



"Avec cette aire de transformation moderne, les femmes bénéficieront de conditions de travail améliorées en matière d'hygiène et de sécurité et disposeront également de produits de meilleure qualité et de plus grande valeur", a assuré le Ministre Oumar Gueye.

