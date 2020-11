Joanda prouve en musique que Le Bonheur est fait maison Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Novembre 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Découvert en 2008 aux Rencontres d'Astaffort parrainées par Francis Cabrel, Joanda a fait beaucoup de chemin depuis. Après l'album Entre 2 mondes, dans lequel il chantait en occitan, des centaines de concerts et de multiples collaboration, il a retrouvé le chemi...





Source : Joanda, auteur, compositeur, et chanteur du Sud de la France, revient avec un clip tourné en pleine nature intitulé Le Bonheur est fait maison. Un titre positif et ensoleillé qui annonce 1000 ans, le nouvel album prévu pour 2021.Source : https://www.podcastjournal.net/Joanda-prouve-en-mu...

