Joe Biden, 46e président des Etats-Unis

L’issue de la course à la Maison blanche est désormais connue. Joe Biden avec 284 voix des grands électeurs, au dernier décompte, dépasse assez largement les 270 requises. L’attente aura été longue, c’est la Pennsylvanie et le Nevada, finalement remportés par le candidat démocrate qui consacrent définitivement la défaite du président sortant. Le dépouillement se […] L’issue de la course à la Maison blanche est désormais connue. Joe Biden avec 284 voix des grands électeurs, au dernier décompte, dépasse assez largement les 270 requises. L’attente aura été longue, c’est la Pennsylvanie et le Nevada, finalement remportés par le candidat démocrate qui consacrent définitivement la défaite du président sortant. Le dépouillement se poursuit tout de même encore dans les États de la Caroline du Nord, de la Géorgie et de l’Alaska

Pamela Harris, colistiere de Joe Biden, est du coup devenue la premiere femme vice présidente des États-Unis.



