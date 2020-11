Joe Biden élu président des États-Unis, la page Trump se tourne Rédigé par leral.net le Samedi 7 Novembre 2020 à 19:33 | | 0 commentaire(s)|

Joe Biden a été élu samedi président des États-Unis, l’emportant face à Donald Trump et mettant fin à une séquence politique inédite qui a secoué l’Amérique et le monde. Après quatre jours de suspense dans un pays à fleur de peau, l’ancien vice-président de Barack Obama a, selon les projections des chaînes CNN, NBC et […] Joe Biden a été élu samedi président des États-Unis, l’emportant face à Donald Trump et mettant fin à une séquence politique inédite qui a secoué l’Amérique et le monde. Après quatre jours de suspense dans un pays à fleur de peau, l’ancien vice-président de Barack Obama a, selon les projections des chaînes CNN, NBC et CBS, franchi le seuil « magique » de 270 grands électeurs. AFP



Source : Source : https://letemoin.sn/joe-biden-elu-president-des-et...

Accueil Envoyer à un ami Partager