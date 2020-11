Joe Biden entame la transition alors que Trump refuse de concéder

Joe Biden est le président élu des États-Unis après avoir été projeté pour gagner l'État du champ de bataille de Pennsylvanie. Il devrait également remporter l'État du Nevada.



Il n'y a pas encore de vainqueur prévu dans les États du champ de bataille en Géorgie, en Caroline du Nord ou en Alaska , un bastion républicain.



"Je me suis présenté en tant que fier démocrate. Je serai désormais président américain", a déclaré Biden dans un discours de victoire dans sa ville natale en exhortant les partisans et les électeurs de Trump à se rassembler.



Kamala Harris entre dans l'histoire pour devenir la première femme noire et vice-présidente sud-asiatique élue.



Biden "se précipite pour se faire passer pour le vainqueur", a déclaré Trump dans un communiqué.



La campagne de Trump a déjà intenté des poursuites judiciaires en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada et en Pennsylvanie, et dit qu'elle demandera un recomptage dans le Wisconsin.



Un recomptage est probable en Géorgie, a déclaré le secrétaire d'État géorgien. Biden y a augmenté son avance.





" Aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous unir en tant qu'Américains '', déclare le gouverneur du Maryland, Larry Hogan" dixit le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a été l'un des premiers républicains à féliciter Joe Biden pour sa victoire à l'élection présidentielle.



"Tout le monde devrait vouloir que notre président réussisse parce que nous avons besoin de notre pays pour réussir. Nous avons de grands défis devant nous en tant que pays. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous unir en tant qu'Américains", a tweeté le gouverneur Hogan.

Source : https://www.dakarposte.com/Joe-Biden-entame-la-tra...