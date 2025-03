Journée à la mémoire de l?ancien président de l?OM Pape Diouf, le 3 avril Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Mars 2025 à 15:48 | | 0 commentaire(s)|

Les amis, connaissances et proches de Pape Diouf annoncent organiser, le vendredi 3 avril, une journée à la mémoire de l’ancien président de l’Olympique de Marseille (élite française), décédé en mars 2020, à Dakar. L’évènement sera marqué par des témoignages sur sa vie et son oeuvre, indiquent-ils dans un communiqué transmis à l’APS. Pape Diouf, la seule personnalité noire à avoir dirigé un club d’élite en Europe, est décédé du nouveau coronavirus le 30 mars 2020 à Dakar, où il résidait souvent durant ces dernières années. A Dakar, la capitale sénégalaise, Diouf était resté foncièrement ancré dans ses terres et sa tradition africaines, malgré les nombreuses années passées en France. Le natif d’Abéché, au Tchad, a travaillé à Marseille comme docker, journaliste, puis agent de joueurs. Il est décrit par les observateurs du football mondial comme celui qui a réussi à relancer l’Olympique de Marseille, qu’il a dirigé de 2005 à 2009. Consultant très écouté par les médias, Pape Diouf était très intransigeant quand il fallait défendre ses principes et ses valeurs, ce qui lui avait valu une place de choix parmi les intellectuels en France.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79611-journe-la-mmoi...

Accueil Envoyer à un ami Partager