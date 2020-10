Journée de depistage gratuit du cancer du sein et du col de l'uterus: 100 femmes seront prises en charge Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 10:46 | | 0 commentaire(s)| Une journée de dépistage gratuit du cancer du col de l’utérus et du sein a été organisée avant hier à l’école Bamba Mbakhane 1 de la zone B, à Dakar. Cette activité permettra de détecter la maladie très rapidement afin de pouvoir soigner les malades à temps. .Les femmes qui sont venues nombreuses, saluent l’initiative et félicitent le ministre Abdou Karim Fofana. A noter que cette activité entre dans le cadre de la célébration d’"Octobre rose", qui consacre ce mois à la lutte contre le cancer.







