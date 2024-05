Journée de l'Afrique: le message du chargé de la communication des jeunes panafricains

Le mouvement Africa First a célébré ce samedi la Journée de l'Afrique sous le thème "L'éducation à la citoyenneté pour le renforcement du panafricanisme". Cette journée spéciale a été une opportunité pour renforcer les liens entre les nations africaines et célébrer notre patrimoine commun. L'événement a mis l'accent sur l'importance de l'éducation civique dans la promotion de l'unité et de la solidarité à travers le continent.

Pour plus de détails écoutons Mouctar Ba Chargé de la communication de l'organisation des jeunes panafricains