Journée de la Solidarité des Armées: Malgré la Covid-19, les militaires honorés et récompensés Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Décembre 2021 à 18:48 | | 0 commentaire(s)| L'Armée n'a pas oublié ses fils. A l'occasion de la 2e édition de la Journée de Solidarité, malgré la crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19, des actes forts ont été posés par le CEMGA. Veuves, blessés des opérations intérieures, invalides, quasiment toutes les couches de l'Armée ne seront plus en reste. Le Ministre de Forces Armées, Me Sidiki Kaba n'a pas tari d'éloges à l'égard des militaires qui ont fait leurs cette devise: "Tous pour un, un pour tous. On nous tue, on ne nous déshonore pas".



Accueil Envoyer à un ami Partager