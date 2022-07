Journée de remise des papiers de groupements et entreprises individuelles : Oumar Guèye encore plus proche de la population Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Juillet 2022 à 18:48 | | 0 commentaire(s)| Quelques jours après l’installation du guichet mobile de l’APIX à Sangalkam, pour la formalisation des GIE et entreprises individuelles, le Ministre des Collectivités territoriales, Monsieur Oumar Guèye, a procédé, ce samedi 16 juillet 2022, à la remise des papiers aux nombreux bénéficiaires. Il s’agit de 118 GIE et de 309 entreprises individuelles. En marge de cette rencontre, le porte-parole du gouvernement est revenu sur l’importance de la formalisation et les nombreuses opportunités, notamment les financements de l’Etat à travers les ministères et le programme Kheuyou Ndaw Ñi. Les bénéficiaires ont montré leur satisfaction et toute leur reconnaissance envers le ministre Oumar Guèye. Pour une majorité absolue à l’assemblée nationale, Ils s’engagent à voter massivement pour la coalition Benno Bokk Yakaar le 31 juillet 2022.



Accueil Envoyer à un ami Partager