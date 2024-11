Journée des Forces Armées : Le Discours Émouvant du Président Bassirou Diomaye Faye Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2024 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

Dakar Atlanticactu/ Bassirou Diomaye Faye/ Saliou Ndong Ce vendredi 8 novembre, la Journée des Forces armées est célébrée. Lors de la cérémonie présidée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, celui-ci a rendu hommage aux « Diambars » tombés au combat. Il a également adressé des vœux de rétablissement aux militaires blessés et a rendu […] Dakar Atlanticactu/ Bassirou Diomaye Faye/ Saliou Ndong Ce vendredi 8 novembre, la Journée des Forces armées est célébrée. Lors de la cérémonie présidée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, celui-ci a rendu hommage aux « Diambars » tombés au combat. Il a également adressé des vœux de rétablissement aux militaires blessés et a rendu un hommage émouvant aux anciens combattants. A l’entame de son discours, le Pr Bassirou Diomaye Faye exprime d’abord sa fierté de présidé cette journée dédié aux forces armées. « C’est avec une grande fierté que je préside la journée que la Nation a dédiée aux forces armées. Elle m’offre l’occasion d’un contact direct avec des femmes et des hommes d’exception, dont l’engagement au service de la Nation est une pierre fondamentale, inscrite sous le sceau immuable de l’engagement républicain. » Le Président de la République évoque un nouveau secteur générateur d’emplois dans l’armée : « Le ministère des Forces armées et celui de l’Industrie et du Commerce ont signé hier un important protocole d’accord avec une société partenaire pour la mise en œuvre d’un projet d’installation et d’exploitation d’une usine d’assemblage de véhicules militaires au Sénégal. » Dans son allocution, S.E.M. Bassirou Diomaye Faye, annonce de nouveaux projets. « Je suis également heureux d’annoncer qu’à l’occasion des prochaines journées des forces armées, un prix spécial du Président de la République sera attribué à la meilleure innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire. « Aux militaires blessés en opération ou alités, je souhaite un prompt rétablissement et leur réaffirme notre compassion ainsi que notre soutien affectueux sur le difficile chemin de la reconstruction. » Chef suprême des armées, Diomaye encourage à l’occasion de cette journée ces valeureux diambars. « J’adresse mes encouragements et mes vœux de succès aux femmes et aux hommes déployés en opération, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national, dans des conditions de privation et de risque, parfois au péril de leur vie. Ces hommages s’étendent également aux anciens, à qui j’ai réitéré nos sentiments de reconnaissance et d’affection. » Poursuivant son discours, Le Président Diomaye Faye exhorte les élèves officiers à suivre les traces de leurs prédécesseurs. « Le commandement vous a fait l’honneur et le redoutable privilège de vous offrir un exemple et un modèle d’officiers au parcours professionnel exceptionnel. Prenant à témoin les invités ici présents et le peuple sénégalais qui vous regarde, je vous invite à servir votre pays afin de perpétuer la tradition d’excellence de vos devanciers. » « Officiers, sous-officiers, militaires du rang, solidement ancrés dans une posture républicaine, les forces armées ont toujours fait honneur à la Nation », dit-il. Et en fin, le Chef suprême des armées envoie un message poignant aux valeureux militaires. « Dans les moments où le doute viendra assombrir vos esprits à la tête de vos structures respectives, et où la tentation de la facilité se fera sentir, rappelez-vous de votre serment, qui doit résonner en vous, même dans les périodes les plus incertaines. »



Source : Source : https://atlanticactu.com/journee-des-forces-armees...

