Journée internationale du 08 Mars : Lettre ouverte au président de la République du Sénégal Excellence, Monsieur le président de la République,

Le Sénégal célèbre chaque année, avec faste, la journée du 8 mars, à l’instar de la communauté internationale. Le hasard de l’histoire a fait que Talataay Nder précède le 8 mars et qu’il se soit déroulé 37 ans avant la revendication des ouvrières du textile de New York.

La symbolique du 7 mars 1820, jour où les femmes sont mortes pour défendre leur Patrie, est pour nous plus puissante que celle des ouvrières du textile de New York, qui se battaient pour leurs droits.



Talataay Nder, au-delà d’une simple commémoration, devrait être un moment de retour à nos valeurs, car l’acte posé par la Linguère Fatim Yamar Khouriaye, est fondateur de notre devise : «On nous tue, mais on ne nous déshonore pas.»



Il fallait beaucoup d’amour de la Patrie, pour affronter l’ennemi. Il fallait un sens élevé de l’honneur et de la dignité, pour refuser d’être des prisonnières de guerre. Mais par-dessus tout, il fallait beaucoup de courage pour se donner la mort. C’est pour toutes ces raisons que le 7 mars devrait être inscrit dans l’agenda républicain et que cette journée devrait être dédiée au retour à nos valeurs.



Cela fait 14 ans que nous avons lancé l’initiative de la célébration du 7 mars au Théâtre national Daniel Sorano, avec la réalisation d’une bande dessinée sur «La véritable histoire de Nder racontée aux enfants», que nous distribuons gratuitement dans les écoles, grâce aux subventions de quelques partenaires.



Depuis 2008, nous avons demandé, via un mémorandum, au gouvernement du Sénégal, l’inscription de la journée du 7 mars dans l’agenda républicain, mais cela est resté lettre morte.



Au moment où notre société connait de profondes mutations, avec des risques majeurs de déstabilisation de la famille, nous avons plus que jamais besoin d’un retour à nous-mêmes et nos valeurs fondatrices. Nous espérons que vous comprendrez le sens de cette requête et que vous concrétiserez ce vœu.



Excellence, Monsieur le président de la République,

A vous, à votre épouse et à tous les Sénégalais, je souhaite une excellente commémoration de la journée du 7 mars 2022.











Pr. Fatou Sow Sarr

Directrice de l’Institut du Genre et de la Famille



