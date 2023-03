Journée mondiale du Théâtre : Les acteurs veulent la mise en œuvre de leur Plan stratégique de développement

Le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a présidé, hier, la Journée mondiale du théâtre. Célébré cette année sur le thème : « Théâtre, vecteur de paix et de développement », l’évènement a été occasion pour les acteurs de ce sous-secteur de plaider en faveur de la mise en œuvre du […]

Le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a présidé, hier, la Journée mondiale du théâtre. Célébré cette année sur le thème : « Théâtre, vecteur de paix et de développement », l’évènement a été occasion pour les acteurs de ce sous-secteur de plaider en faveur de la mise en œuvre du Plan stratégique du développement du théâtre.

Malgré un retard de plus de 3 heures, qui a fait rouspéter une partie du public, la cérémonie officielle de lancement de la Journée mondiale du théâtre a été marquée, hier, par la forte mobilisation des acteurs du sous-secteur. Dans une salle archi-comble du Théâtre national Daniel Sorano, des comédiens de différentes troupes de Dakar et de sa banlieue se sont relayés sur scène pour offrir à l’assistance une mise en scène dramatique au cœur des problématiques de la société sénégalaise. Grèves répétitives dans les différents secteurs, violence chronique, conflits familiaux… les artistes ont usé de l’ingéniosité de cette expression artistique pour dépeindre et dénoncer les maux de la société tout en sensibilisant le public. Célébrée cette année sous le thème : « théâtre, vecteur de paix et de développement », la Journée mondiale du théâtre a servi de tribune à la communauté du théâtre sénégalais pour inviter les autorités à mettre en œuvre le Plan stratégique de développement du théâtre. Porté par la Direction des arts (Da) de concert avec les acteurs, ce programme a pour objectif de faire retrouver à cette expression culturelle phare son lustre d’antan. Sa mise en œuvre est chiffrée à plus de 1,8 milliard de FCfa pendra trois ans et permettra de faire face, entre autres, à l’insuffisance de la formation, la faiblesse de la production, le manque de financement, la faible mobilité des acteurs et à l’organisation de la filière ainsi que la faiblesse de la production.

Pour Aïta Ndiaye, qui a lu le message de la communauté du théâtre, ce plan permettra de favoriser le rayonnement du 4e art. Néanmoins, elle a déploré le fait que les acteurs du théâtre soient « les grands oubliés » du monde des arts. La communauté du théâtre sénégalais souhaite que ce Plan stratégique, prenant en compte les attentes des acteurs, soit remis au Chef de l’État afin qu’il prenne les décisions allant dans le sens de permettre de booster le sous-secteur.

Fonds dédié au théâtre

En plus de la mise en œuvre de ce programme stratégique, les acteurs du sous-secteur, qui ont exprimé au Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, leur volonté de rencontrer le Président de la République, Macky Sall, ont réitéré une vieille doléance consistant à la mise en place d’un fonds dédié au théâtre. Celui-ci, a expliqué Aïta Ndiaye, est la forme artistique « la plus aboutie » pour changer le monde. Le théâtre est aussi, a-t-elle poursuivi, un « instrument de socialisation » qui fédère les énergies créatrices.

Rappelant les efforts consentis par l’État pour promouvoir la culture sénégalaise, la communauté du théâtre sénégalais s’est félicitée de la volonté du Chef de l’État d’accompagner les artistes.

Dans son discours, le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique a tenu à rassurer les acteurs. Aliou Sow a promis de transmettre le Plan stratégique au Chef de l’État. Il a loué le travail accompli par les nombreuses troupes théâtrales du pays. Ceci, a-t-il informé, renforce la volonté du Ministère de poursuivre les efforts pour la structuration, la formation et la recherche de solutions de financement. De son point de vue, la célébration de la Journée mondiale du théâtre met en exergue, la capacité de cet art à s’ériger en puissant vecteur de communication entre les hommes et de promotion de la compréhension mutuelle entre les peuples. «Le théâtre a permis au Sénégal, au moment de son accession à la souveraineté internationale, de se découvrir et de s’affirmer sur la scène mondiale, avec la troupe dramatique du Théâtre national Daniel Sorano qui a fait la fierté de la culture sénégalaise et africaine sur la scène internationale», a-t-il indiqué.

Ibrahima BA

Des personnalités et structures du théâtre récompensées

Le Ministère de la Culture et du Patrimoine historique a profité de la Journée mondiale du théâtre pour récompenser, hier, des acteurs et structures qui ont œuvré pour le rayonnement de cette expression artistique dans notre pays. Parmi les personnalités de la scène distinguées figurent : Abdoulaye Seydi, Djibril Goudiaby, Anne-Marie D’Oliveira. Ils ont reçu des trophées, en plus d’une enveloppe de 500 000 FCfa. Dans le même sillage, la compagnie théâtrale «Kàddu Yaraax» et «Arcots Pikine» ont été également distingués pour l’ensemble de leur œuvre.

En outre, le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a offert deux billets de Mecque et deux billets de Rome à des icônes du théâtre sénégalais. Selon lui, l’État et les mécènes de la culture doivent travailler afin de permettre à ces grands artistes de vivre de leur art. I.BA

ORGANISATION DU MONDE ISLAMIQUE POUR L’ÉDUCATION, LES SCIENCES ET LA CULTURE

Le 4ème art pour renforcer la cohésion communautaire

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (Icesco) s’engage à soutenir l’art du théâtre pour renforcer la cohésion communautaire.

Dans le sillage de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (Icesco) a saisi cette occasion pour souligner son engagement à soutenir l’art du théâtre, à travers des initiatives liées au développement du sous-secteur. « Le théâtre fait partie du patrimoine immatériel et culturel qui reflète les valeurs d’appartenance et de citoyenneté, et constitue le miroir de la culture d’inclusion et l’esprit d’équipe, de dialogue et d’ouverture aux autres cultures », explique l’organisation dans un communiqué publié hier. Dans ce contexte, souligne le document, l’Icesco appelle à des « efforts concertés » pour assurer la pérennité de cet art qui se heurte à de nombreuses difficultés, notamment le manque de ressources et la « concurrence féroce » des plateformes créées par la technologie moderne.

Dans le cadre du grand intérêt qu’elle accorde à l’art en général et au théâtre en particulier, l’Icesco a publié nombre d’ouvrages scientifiques et organisé plusieurs colloques et sessions de formation pour contribuer à renforcer la présence de cet art dans ses États membres. La plus récente, rappelle le communiqué, fut une session de formation sur les nouvelles techniques de performance théâtrale, organisée en février aux Comores pour y soutenir les arts du théâtre arabe.

À l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, « l’Icesco réaffirme son soutien incessant » à ses États membres, afin de mettre à profit les talents et compétences humaines dans la promotion de l’« art théâtral raffiné ». L’organisation islamique recommande aussi de soutenir le théâtre et les artistes aux niveaux logistique et financier, de préserver leurs droits et les droits de propriété intellectuelle et de concilier entre la culture de l’art théâtral et l’éducation. Pour l’Icesco, il s’agit également d’intégrer les personnes à besoins spécifiques dans l’action théâtrale, d’employer le théâtre pour renforcer la cohésion communautaire et de préserver les œuvres théâtrales grâce à l’archivage basé sur les dernières technologies.

E. Massiga FAYE

