Journée mondiale du voile: La femme sénégalaise entre spiritualité, mode ou tendance...

Lundi 1 Février 2021

La Journée mondiale du voile ou World Hijab est fêtée ce 1er février 2021. Les populations sont unanimes à dire que la femme doit être voilée, de manière générale. Cependant, être voilée et avoir de mauvais comportements, c'est comme essayer de sucrer la mer. Certains pensent qu'au Sénégal, le voile est apparenté à la mode et tant qu'on ne s'habille pas mal, on ne compte pas aux yeux des autres. Tendance ou mode, la femme musulmane doit mettre le voile pour se faire respecter.