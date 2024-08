Journée nationale de l’arbre : Le maire de la commune de Sandiara, Aliou Gning perpétue la tradition Célébrée le premier week-end du mois d'août, la Journée nationale de l’arbre a été bien respectée, comme l’a indiqué le chef de l’État à Sandiara. Le maire de la commune, Aliou Gning, a déclaré : « Nous sommes ici aujourd’hui, pour perpétuer la tradition de célébration de la Journée mondiale de l’arbre, qui a lieu souvent le premier week-end du mois d’août. Suivant les directives du chef de l’État, nous avons décidé de célébrer cette journée au Sénégal les 3 et 4 août. »



Sous les instructions du gouvernement, des réunions de préparation ont été organisées avec toutes les parties concernées pour assurer le succès de cette journée. « Nous avons organisé une réunion de sensibilisation avec tous les acteurs concernés, notamment le sous-préfet, les chefs de village et les ASC, pour les sensibiliser à l’importance du reboisement et à ses conséquences », a rappelé le maire de Sandiara.



Dans un contexte de changement climatique, reboiser des arbres revêt une importance majeure, notamment à Sandiara avec ses usines. « L’arbre joue un rôle extrêmement important dans notre vie. Au-delà de l’aspect économique, il contribue à la séquestration du carbone. C’est dans cette perspective que nous allons lancer un programme dénommé 'Quartier Vert Challenge', dont l’objectif est de rendre la commune de Sandiara propre et accueillante », a expliqué Aliou Gning, qui a appelé le gouvernement à les soutenir pour la réussite de ce programme.



D’autres projets sont également en cours, notamment l’implantation d’arbres le long de la route nationale, dans la zone économique spéciale, et sur d’autres axes de la commune. « Pendant toute la saison des pluies, nous continuerons notre travail en plantant des arbres partout à Sandiara, mais aussi dans la zone économique spéciale, le port sec, le foirail et au niveau de la rivière Yaye Guakam pour la rendre plus attrayante », a conclu Aliou Gning.



