Journée nationale de l’autisme célébrée à Dakar : Extrait d’un entretien avec Dr Ndeye Awa Der Dièye Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Avril 2025 à 23:33 | | 0 commentaire(s)| A l’image de la Communauté internationale, le Sénégal a aussi célébré le samedi 5 avril 2025 sa Journée nationale de l’autisme, dont le thème universel en cette année 2025 est « Promouvoir la neurodiversité et les objectifs de développement durable (ODD) »

Pour rappel, la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est une journée internationale célébrée le 2 avril de chaque année, et ce depuis sa 1er édition du 2 avril 2008. Elle ressort d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2007qui vise à promouvoir « la pleine réalisation de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales des personnes autistes »[ Entretien : avec Dr Ndeye Awa Der Dièye Directrice du Centre Autisme de Dakar

Accueil Envoyer à un ami Partager