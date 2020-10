Journée nationale de la Décentralisation: le foncier au cœur du débat Le Chef de l'Etat a présidé ce matin la première édition de la Journée nationale de la Décentralisation. La vision est de valoriser les efforts de L'Etat dans la politique de décentralisation.

Il s'agit en effet de mieux impliquer les collectivités territoriales dans la territorialisation des politiques publiques.



Cette rencontre a permis d'établir un dialogue direct franc et constructif entre le gouvernement, les collectivités territoriales et les partenaires au développement.



La question du foncier a été au coeur du message d'ouverture du président de la République, Macky Sall.







