Journée nationale du Sénégal à la FIDAK: Abdou Karim Fofana, Ministre du Commerce, loue l'engagement de lAsepex et du Cices Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2023 à 21:38 | | 0 commentaire(s)| La Journée nationale du Sénégal de la FIDAK a été célébrée ce jeudi, en présence du ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana, ainsi que de la Directrice générale de l’Asepex, Zahra Iyane Thiam. Cette journée, organisée par l’Asepex, qui réunie des artisans, ouvriers et entrepreneurs sénégalais, venant de différentes régions, a permis au ministre, de voir l’évolution de la Foire.



Accueil Envoyer à un ami Partager