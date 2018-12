Journées de l’éducation et de la formation : A la découverte des métiers à l’ère du temps Des stands installés à l’esplanade de la mairie des parcelles assainies, des jeunes étudiants et élevés curieux de voir ce que les écoles de formations vont leur proposer, nous sommes à la 3e édition des journées de l’éducation et de la formation de la commune des Parcelles Assainies.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Décembre 2018 à 17:22 | | 0 commentaire(s)|

Axées sur le thème : « Education et formation professionnelle pour une Valorisation de nos ressources humaines », ces journées se tiennent du 06 au 07 décembre 2018.



Pour Abdoulaye Kane, chargé de la communication à l’OPEF (Office pour la promotion de l’éducation et de la formation au Sénégal), ces deux journées vont permettre aux élèves et étudiants de s’informer sur les filières de formation, de se fixer des objectifs, et de connaître leurs possibilités d’intégrer sur le marché du travail.



Trouvée devant un stand qui propose des formations sur les métiers du pétrole et du gaz, Amina, élève en Terminale et déjà soucieuse de son avenir, est heureuse de découvrir qu’elle a la possibilité d’avoir une bourse d’études qui lui permettrait de ne payer que le tiers de l’inscription.



« C’est un alternative à l’Université de Dakar, a noté Djibril Gueye avant de poursuivre : contrairement à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, les écoles de formation encadrent les étudiants sur les métiers qui sont plus à l’ère du temps. Cependant, il y a une relation de complémentarité entre elles car les universités publiques ne peuvent plus accueillir les listes pléthoriques d’étudiants orientés».



