Juan Branco, avocat d'Ousmane Sonko: « L’audience du 30 mars engage le devenir du Sénégal…»

« L’audience du 30 mars engage le devenir du Sénégal, sa transformation en désert démocratique et l’avènement ou non du tyran Macky Sall. Quatorze martyrs regarderont par-delà les épaules des juges, vers ceux qui les ordonneront. Devant eux, le peuple. Par millions », a déclaré Juan Branco dans un post paru sur Twitter.



Une déclaration faite à deux jours du procès devant opposer, le 30 mars prochain, Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko.



A retenir que la robe noire a annoncé, ce 23 mars 2023, sa venue au Sénégal. Une nouvelle qui a fait se réjouir les sympathisants d'Ousmane Sonko. « J’ai longuement échangé avec M. Ousmane Sonko. L’homme qui a une parole d’Etat, m’a entretenu en détail de la situation du peuple sénégalais et m’a invité à le rejoindre à Dakar dans les plus brefs délais. Je serai en conséquence dans les tout prochains jours à ses côtés », avait déclaré l’avocat français Juan Branco.