Juan Branco, l'avocat français d'Ousmane Sonko : « Nous allons saisir la justice internationale au moindre dérapage sur la population de Ziguinchor »

Il n’était pas à la conférence de presse des avocats d'Ousmane Sonko qui s’est tenue à Paris. Mais, Me Juan Branco s’est signalé sur les réseaux sociaux. « Nous avons reçu instruction de saisir la justice internationale au moindre dérapage qui toucherait la population de Ziguinchor », a annoncé la robe noire, membre du pool d’avocats du leader de Pastef.



Il ajoute que cette saisine visera le Président Macky Sall, Antoine Félix Diome, « et tout magistrat ou fonctionnaire ayant émis ou obéi à des ordres manifestement illégaux, nous traquerons les responsabilités jusqu'au plus simple policier ».



L’avocat déclare qu’ils seront attentifs à l'intégrité physique d'Ousmane Sonko, de ses proches, et de tout manifestant. « Qu'ils s'aventurent, et nous nous assurerons que pas un dignitaire sénégalais ne puisse remettre les pieds dans l'un des 123 pays membres de la CPI, sans trembler », a écrit l’avocat français, dont nous vous proposons le texte ci-dessous.