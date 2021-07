Jude Todd, notre découverte pop avec Don't Need Your Love Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juillet 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



Depuis sa prestation dans l’émission « The Voice » en 2013, l’auteur-compositeur et interprète à l’univers pop-folk-électro a fait du chemin et pas mal de scène. BB Brunes, Louane, Amir, Alice Merton, Charlie Winston ou encore Benjamin Biolay lui ont donné sa chance e...





