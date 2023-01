Jugement d’Ousmane Sonko: La plateforme Macky 2024 réclame un procès public et égratigne Alioune Tine Rédigé par leral.net le Mardi 24 Janvier 2023 à 00:24 | | 0 commentaire(s)| La plateforme Macky 2024 réclame un procès public du jugement de l’affaire de la masseuse Adji Sarr et Ousmane Sonko, accusé de viols répétitifs présumés. Et suite à ses propos tenus à Keur Massar, Thérèse Faye Diouf, considère le leader de Pastef comme étant un manipulateur. Ainsi, la Dame de BBY est revenue dans sa déclaration sur les réalisations du Président Macky Sall, avant d’égratigner Aliou Tine qui parle d’une éventualité de troubles et de guerre civile dans ce pays.



Accueil Envoyer à un ami Partager