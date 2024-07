Jugement de Yaya Jammeh, la Cedeao dit niet à Adama Barrow Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2024 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

Gambie Atlanticactu / Abuja / Banjul / Amsatu Barrow C’est une véritable douche froide qu’ont reçu Adama BARROW et les pourfendeurs de Yaya JAMMEH. Après une traque de plusieurs années sur les présumés crimes commis sous l’ancien régime suivi d’un vol organisé de tous les biens de l’ancien président, la Cedeao vient d’enlever au gouvernement gambien tout soutien pour un jugement de Yaya JAMMEH. C’est le Jeudi dernier que le Parlement de la CEDEAO a rejeté une proposition visant à ce que l’organisation régionale joue un rôle majeur dans la création d’un tribunal spécial chargé de juger les violations flagrantes des droits humains qui auraient été commises sous le régime de 22 ans de l’ancien président Yahya JAMMEH. Le parlement de la CEDEAO a décidé de ne pas aider à mettre en place un tribunal spécial pour la Gambie. Bien que les législateurs gambiens aient voulu que la CEDEAO aide à rendre justice pour les crimes passés dans le pays, la plupart des députés estiment qu’il serait injuste que la CEDEAO participe à l’élaboration et à l’application des règles. Ils ont suggéré que la Gambie utilise son propre système juridique pour mettre en place le tribunal et d’éviter la création de cour à l’image des Chambres Africaines qui avaient jugé l’ancien président tchadien Hisséne HABRÉ au Sénégal. Les législateurs libériens ont également accepté cette décision. Une condition pour que les États membres de la CEDEAO coopéreront à toute demande d’assistance ou à toute ordonnance rendue par un juge ou une chambre, y compris l’identification et le localisation des personnes, l’obtention de témoignages et la production de preuves, la signification de documents, l’arrestation ou la détention de personnes, la remise ou la remise de personnes, le transfert de l’accusé au Tribunal spécial; et le transfert de témoins détenus aux fins de leur déposition devant le Tribunal spécial.



