Jugement des 80 prévenus des violences électorales : L'audience aura lieu à la Chambre de Commerce de Saint-Louis

Les 80 prévenus impliqués dans les violences survenues à Saint-Louis lors des élections législatives anticipées seront jugés ce lundi 2 décembre 2024 à Saint-Louis. C’est dans la salle de la chambre de commerce de la ville tricentenaire que se tiendra l’audience. Une situation inédite pour cette affaire qui sera jugée en audience publique.



En effet, l’actuel bâtiment abritant le tribunal de Saint-Louis est trop exigu pour accueillir ce jugement en flagrant délit, au cours duquel 80 personnes comparaîtront à la barre. Cette situation interpelle, une fois encore, les nouvelles autorités sur la nécessité d’accélérer la réception du nouveau palais de justice de Saint-Louis. Ce dernier permettrait aux populations de bénéficier d’infrastructures adéquates pour une meilleure prise en charge des dossiers judiciaires. En effet, au-delà de son caractère exceptionnel, cette audience est une occasion de réaffirmer l’importance d’un système judiciaire accessible et efficace. Les autorités sont ainsi une fois de plus interpellées pour finaliser et mettre en service le nouveau palais de justice de Saint-Louis, garantissant ainsi des conditions de travail dignes pour les magistrats et un meilleur accès à la justice pour tous les citoyens.

