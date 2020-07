Justice : Assane Diouf transféré au camp pénal

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juillet 2020

Assane Diouf ne croupit plus à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, informe L’As. Son avocat Me Khoureysi Ba renseigne qu’il a été transféré hier au Camp pénal de Dakar après l’audience à la Chambre d’accusation pour la nullité de la procédure.



D’après toujours le journal, les avocats estiment que c’est le tribunal de Pikine-Guédiawaye qui était compétent, puisque Assane Diouf habite dans cette circonscription.



A ce propos, Me Khoureysi Ba informe que la Chambre d’accusation a rejeté sa requête en nullité. Néanmoins, lui et ses confrères comptent introduire un recours en cassation et une requête devant le cabinet du doyen des juges d’instruction pour demander une liberté provisoire.



