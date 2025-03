Justice: Farba Ngom et Tahirou Sarr risquent de très lourdes peines de prison

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Mars 2025 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

Farba Ngom, maire des Agnam et l’homme d’affaires Tahirou Sarr, placés sous mandat de dépôt fin février 2025, sont au cœur d’un scandale financier d’une ampleur inédite. Accusés de détournement de fonds publics, d’escroquerie, d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux, ils font face à des montants colossaux, dépassant les 150 milliards FCfa, relate "Senenews".



Les enquêtes menées par le Pool judiciaire financier (PJF) et la CENTIF révèlent deux volets distincts : Farba Ngom est impliqué dans une escroquerie présumée de 31,8 milliards FCfa et dans une affaire de 91,6 milliards, tandis que Tahirou Sarr est poursuivi pour 25,3 milliards dans un premier dossier et 91,6 milliards dans un second, où il est considéré comme l’instigateur principal.



Les accusations reposent sur des montages financiers complexes et des transferts suspects de capitaux, impliquant une organisation bien structurée. Malgré une tentative de cautionnement de Tahirou Sarr, proposant un chèque de 11 milliards et des titres fonciers d'une valeur de 394 milliards FCfa, le juge a rejeté ces garanties, maintenant leur détention à Rebeuss. Leurs avocats dénoncent une « cabale politique » et une volonté d’exemplarité du régime actuel.



Selon le Code pénal sénégalais, ces infractions sont passibles de lourdes sanctions, pouvant aller jusqu’à 20 ans de travaux forcés. L’issue de ce dossier explosif dépendra des preuves apportées par le parquet et de la stratégie des défenses, dans un contexte où la lutte contre la corruption est devenue une priorité nationale, indique la même source.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook