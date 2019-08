Justice: La nationalité sénégalaise vendue à 1 million FCfa

La Section de Recherches de Dakar a démantelé une vaste mafia de trafic de faux documents administratifs à la Direction des Affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice. Un agent chargé de la délivrance des extraits de décrets de naturalisation au centre des Affaires civiles et du Sceau de Grand Dakar, vendait la nationalité sénégalaise à 1 million FCfa. Sept suspects ont été arrêtés mais le cerveau présumé du scandale a pris la fuite, rapporte "Libération", qui donne l’information.



Le pot aux roses a découvert par l’officier d’état-civil du centre de Grand Dakar, Mamadou Diop. Ce dernier a été intrigué de recevoir beaucoup de demandes de transcriptions pour des Libano-syriens déposées par la même personne nommée Ali Fawaz. Ce dernier arrêté, balance plusieurs personnes dont le principal suspect en service aux Affaires civiles et du Sceau qui confectionnait de faux décrets sur la base de vrais décrets existants, en usant du cachet du service.



Le journal indique qu’en juillet 2019, le journal rapporte qu’il a été signalé aux Affaires civiles et du Sceau, que trois Syriens, un Saoudien et un Yéménite ont obtenu le certificat de nationalité sénégalaise sur la base de certificat de mariage avec une Sénégalaise délivré par l’état-civil de Guédiawaye.

