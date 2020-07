Justice : le BEN du SYTJUST décrète encore 72 heures

Le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a décrété 72 heures de grève renouvelables couvrant les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 juillet 2020 annonce une note rendue publique. Les travailleurs de la Justice selon la même source exigent toujours l’accès à la jouissance des droits qu’ils ont acquis par des décrets dûment signés par le Président de la République et par un protocole d’accord signé le 17 octobre 2018 par le Gouvernement et le SYTJUST. « La non mise en œuvre de ces décrets et le refus de matérialiser le protocole d’accord pose un problème de sécurité juridique qui sape les principes de base de l’Etat de droit au Sénégal. Cette situation devrait alarmer tous les citoyens et le Gouvernement sénégalais qui doivent veiller ensemble au respect des principes fondamentaux de droit et de vérité, gage de paix et de Justice de la nation. C’est pourquoi, les Travailleurs de la Justice continuent la lutte pour faire cesser cette injustice qui n’a que trop duré » peut-on lire sur la note.



