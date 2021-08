Justin Nozuka revient avec l'EP live now & then Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Août 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



Justin Nozuka poursuit sa carrière avec un nouvel EP et en extrait, le somptueux Miami à écouter. "Je reviens aux racines et à la musique qui m’ont appris à chanter et m’ont éduqué su...





Source : Trois ans après la sortie de l’album « Run to waters » et quelques semaines après l’EP « Now & again », Justin Nozuka vient de dévoiler un nouvel opus ! « Now & then » a été enregistré en live au studio Revolution Recording. On découvre Miami en extrait, et cela vaut le détour. Frissons garantis.Source : https://www.podcastjournal.net/Justin-Nozuka-revie...

