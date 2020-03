Juventus : Rugani positif au coronavirus ! La Juventus vient d'annoncer dans un communiqué que le défenseur Daniele Rugani était positif au coronavirus. C'est le genre de nouvelle que tout le monde redoutait, dans le monde du football.

Alors que le coronavirus progresse, notamment en Italie, voilà que la Juventus Turin vient tout juste d'annoncer, via un communiqué publié sur son compte Twitter, la contamination de l'un de ses protégés. En effet, la Vieille Dame a confié que Daniele Rugani avait été testé positif au Covid-19. Même s'il est asymptomatique, il n'en reste donc pas moins visiblement contagieux. Le club turinois a ainsi de ce fait décidé d'agir. Toutes les procédures d'isolement requises par la loi ont été activées, sans oublier le recensement de toutes les personnes ayant pu être en contact avec le principal intéressé.

Pour rappel, la Juventus Turin est censée accueillir l'Olympique Lyonnais, dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, mardi prochain (21h00).



Communiqué de la Juventus Turin

« Le footballeur Daniele Rugani a été testé positif au Coronavirus-COVID-19 et est actuellement asymptomatique.

La Juventus Football Club active actuellement toutes les procédures d'isolement requises par la loi, y compris le recensement de ceux qui ont été en contact avec lui. »

