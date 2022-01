KAFFRINE: Macky Sall offre 50 millions FCfa pour la réfection de l’église

« Les responsables de l’église ont reçu l’enveloppe ce dimanche 16 janvier des mains du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, en présence du gouverneur de Kaffrine et du préfet », informe un communiqué du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.



« C’est la seconde intervention du chef de l’Etat à Kaffrine en faveur d’un lieu de culte. En août dernier, il avait déjà mis une enveloppe de près de 300 millions FCFA sur la table, pour la reconstruction de la Grande mosquée de Kaffrine », rappelle la même source.



D’après le document, ce geste du président de la République a été salué par le curé et les fidèles chrétiens, qui ont remercié le chef de l’Etat et le ministre Abdoulaye Saydou Sow.



Par ailleurs, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a offert cinq tonnes de riz à l’internat de la paroisse, qui abrite des élèves.



M. Sow, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la mairie de Kaffrine, a également indiqué que la Direction générale du cadre de vie va réaliser des aménagements paysagers au sein de l’église et ses environs, pour en assurer l’embellissement.













Toutinfo.net