KAOLACK - Finale Vacance et Culture Islamique ( VCI) 2019

Initier en 2017, les VCI ont célébré la finale pour l'édition 2019.

Les vacances et Culture Islamique (VCI), qui œuvrent pour la promotion de la culture islamique au lieu de celle arabe, ont durant 6 semaines occupé les élèves dans des activités de chant en arabe, génies en herbe sur l'histoire des chefs religieux du Sénégal,la grammaire,la conjugaison et les mathématiques en arabe comme en français et des proverbes en wolof.



Cette compétition qui a regroupé 6 écoles a joué sa finale devant l'adjoint au préfet de Kaolack,M Alpha Diallo et d'éminentes autorités religieuses de Médina Baye qui ont salué l'initiative qui consiste à former des citoyens modèles à travers l'école de Cheikh Ibrahima Niass.

